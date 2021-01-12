Разработчик украинской вакцины против коронавируса Фаворов привился в США препаратом Moderna

По словам эпидемиолога, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, который проживает в США, вакцинация против коронавируса в этой стране проходит в режиме "не выходя из машины". За 30 минут вакцинировали 100 человек, отметил он.

Один из разработчиков украинской вакцины от коронавируса, эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов, который проживает в США, сообщил в Facebook 12 января, что вакцинировался от COVID-19 американской вакциной Moderna.

По словам Фаворова, на вакцинацию его записала невестка.

"Прививка делается в режиме "не выходя из машины". Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки: для проверки данных; ответов на вопросы и подписания согласия; прививки. Иметь копию электронного письма о записи на телефоне и водительские права обязательно. Уколы делают девочки-медсестры, регулируют потоки солдаты. Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут. Если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", – рассказал он.

По его словам, за 30 минут были вакцинированы 100 человек.

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Фаворов, который является одним из разработчиков вакцины, заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 90 млн случаев инфекции, 1,933 млн заболевших умерли, 49,9 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Как сообщало агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 12 января сделали уже более 29 млн прививок от коронавируса, в том числе более 9 млн – в США.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени", которое вышло 8 января, заявлял, что Минздрав ожидает первые поставки вакцины для массовой вакцинации в феврале.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.