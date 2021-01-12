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Разработчик украинской вакцины против коронавируса Фаворов привился в США препаратом Moderna

По словам эпидемиолога, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, который проживает в США, вакцинация против коронавируса в этой стране проходит в режиме "не выходя из машины". За 30 минут вакцинировали 100 человек, отметил он.

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Фаворов с семьей проживает в США
Фаворов с семьей проживает в США
Фото: Vasiliy Vlassov / Facebook

Один из разработчиков украинской вакцины от коронавируса, эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент фармацевтической компании DiaPrep System Inс Михаил Фаворов, который проживает в США, сообщил в Facebook 12 января, что вакцинировался от COVID-19 американской вакциной Moderna.

По словам Фаворова, на вакцинацию его записала невестка.

"Прививка делается в режиме "не выходя из машины". Огромная пустая парковка оборудована под три колонны автомобилей. На следовании колонн три пункта остановки: для проверки данных; ответов на вопросы и подписания согласия; прививки. Иметь копию электронного письма о записи на телефоне и водительские права обязательно. Уколы делают девочки-медсестры, регулируют потоки солдаты. Все построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут. Если ничего не произошло, уезжаешь до следующего визита через 28 дней", – рассказал он.

По его словам, за 30 минут были вакцинированы 100 человек.

https://www.facebook.com/michael.favorov/posts/10215124574066565

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Фаворов, который является одним из разработчиков вакцины, заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 90 млн случаев инфекции, 1,933 млн заболевших умерли, 49,9 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 6 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Как сообщало агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 12 января сделали уже более 29 млн прививок от коронавируса, в том числе более 9 млн – в США.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени", которое вышло 8 января, заявлял, что Минздрав ожидает первые поставки вакцины для массовой вакцинации в феврале.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Михаил Фаворов
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