"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине китайскую вакцину до 5 февраля

Украинская группа фармацевтических компаний "Лекхим" подаст в Государственный экспертный центр документы на регистрацию вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech после того, как ее использование одобрит регулятор в Бразилии, рассказал председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев.

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" планирует зарегистрировать вакцину CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, заявил председатель наблюдательного совета группы Валерий Печаев 13 января на брифинге в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, "Лекхим" получила подтверждение от Министерства здравоохранения, что при регистрации вакцины в Бразилии Украина зарегистрирует этот препарат.

"С 25 января в Бразилии начинается иммунизация вакциной Sinovac, они должны зарегистрировать вакцину до 25 числа, мы надеемся что это будет 18–19 января. Как только регистрирует Бразилия, мы моментально подадим все материалы в Государственный экспертный центр на регистрацию. Думаю, мы зарегистрируем вакцину до 1 февраля. Ну, может быть 5-го. В начале февраля она должна быть зарегистрирована", – добавил он.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия одобрила препарат для использования. 13 января стартовала массовая иммунизация населения. О том, что CoronaVac будут использовать для вакцинации своих граждан, заявляли также в Турции.

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.