В Израиле планируют вакцинировать от COVID-19 детей

Если фармакологические исследования подтвердят безопасность снижения возрастного порога для вакцинации против коронавируса с 16 до 12 лет, в Израиле ее могут начать уже с марта.

В Израиле вакцинация от COVID-19 детей старше 12 лет может начаться уже в марте Фото: EPA

Израиль изучает возможность проведения вакцинации против коронавируса детей от 12 лет. Об этом заявил национальный координатор по вопросам пандемии Нахман Эш, сообщает Reuters.

Обеспокоенность чиновника вызывает факт невозможности делать прививки от COVID-19 детям до 16 лет. Это, по мнению Эша, ставит под сомнение способность страны достичь коллективного иммунитета от болезни.

Эш отметил, что если фармакологические исследования подтвердят безопасность снижения возрастного порога для вакцинации от COVID-19 с 16 до 12 лет, то она может начаться уже в марте.

Как сообщает Reuters, около 7,75% населения Израиля – это люди в возрасте от 12 до 16 лет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19. Проводя вакцинацию рекордными темпами, Израиль заявляет, что стремится сделать одну или обе прививки от коронавируса 5 млн из 9 млн своих граждан и восстановить экономику к середине марта.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. На 1 января в Израиле вакцинировалось уже более миллиона человек. Помимо Pfizer, минздрав Израиля зарезервировал 6 млн доз вакцины Moderna. 10 января страна получила очередную партию вакцин от COVID-19, по словам Нетаньяху – сотни тысяч препаратов для инъекций.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Израиле с начала пандемии инфицировано более 512,8 тыс. человек, умерло 3,77 тыс., выздоровело – 430 тыс. пациентов.

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 в группах риска.