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В компании "Лекхим" назвали стоимость вакцины от коронавируса для украинцев

Цена на вакцину от коронавируса CoronaVac, которую украинская компания "Лекхим" закупит у китайской Sinovac Biotech, будет зависеть от курса доллара, отметил глава наблюдательного совета компании Валерий Печаев.

"Лекхим" получил квоту на поставку в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech
"Лекхим" получил квоту на поставку в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech
Фото: ЕРА

Стоимость одной дозы вакцины коронавируса CoronaVac, которую украинская компания "Лекхим" закупит у китайской Sinovac Biotech, составит 504 грн. Об этом глава наблюдательного совета "Лекхима" Валерий Печаев рассказал на пресс-конференции в Киеве 13 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Чтобы не было перепродаж, для всех [будет] единая цена 504 грн. Мало того, она может быть еще меньше, ведь продажа – в гривне. [Это зависит от того], как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы таким же – она будет меньше [...] Мы живем в одной стране и видим, как меняется этот курс доллара", – сказал он. 

Печаев отметил, что компания намерена также заключить договоры с предприятиями о вакцинации их работников. 

"Мы отдали вакцину, а завод уже сам договаривается с организацией, которая прививает", – пояснил Печаев. 

Он рассказал, что "Лекхим" получил квоту на поставку в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав намерен закупить 1,9 млн доз. 

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний препарата в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 826,8 тыс. заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 214 – умерли.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Индонезия, Бразилия, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, Минздрав, цена, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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