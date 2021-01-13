В Молдове в начале февраля стартует вакцинация от COVID-19. Бесплатно будут колоть препарат от Pfizer

Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Молдове ожидают в конце января.

В Молдове будут бесплатно прививать своих граждан вакциной от Pfizer Фото: ЕРА

В начале февраля в Молдове начнется вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны 13 января.

В релизе ведомства сказано, что в стране утвердили национальный план иммунизации, по которому первыми будут вакцинированы работники медико-санитарных учреждений, вне зависимости от их формы собственности или организационно-правовой формы.

На втором этапе прививки получат взрослые старше 60 лет, лица с сопутствующими заболеваниями, сотрудники органов правопорядка, обороны и обеспечения безопасности государства, сотрудники пенитенциарной и образовательной системы, а также персонал социальных служб. На третьем этапе будут вакцинировать население в целом, независимо от возраста.

Вакцинация в Молдове будет бесплатной. Как пишет информагентство MOLDPRES, прививать жителей страны будут препаратом компании Pfizer.

В релизе минздрава Молдовы сказано: они получили подтверждение от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации GAVI, а также от глобальной инициативы COVAX, что первую партию вакцин против COVID-19 в страну могут поставить до конца января.

"Система здравоохранения в Республике Молдова готова к организации процесса иммунизации и должному использованию вакцины, которая поступит в страну, вне зависимости от того, какая это будет вакцина", – заявили в ведомстве.

24 декабря врио министра здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну говорила, что в Молдове нет инфраструктуры для хранения и транспортировки вакцины от Pfizer, называя использование этого препарата "недостижимой мечтой" для страны.

Сейчас в Молдове, согласно релизу минздрава, "для обеспечения хранения вакцин на всех уровнях провели оценку обеспечения холодильным оборудованием для соблюдения холодной цепи".

"Во всех медико-санитарных учреждениях есть условия для хранения вакцины при температуре +2...+8 °C, в центрах общественного здоровья есть морозильные камеры, обеспечивающие температуру -20 °C, а в Национальном агентстве общественного здоровья есть морозильная камера, где можно хранить 100 тыс. доз вакцины при температуре -70 °C. Дополнительно в рамках механизма реагирования на COVID-19, финансируемого Глобальным фондом, запросили приобретение четырех морозильников: две единицы – с температурным режимом -20 °C и две единицы – с температурным режимом -70 °C, которые должны быть доставлены до 31 января этого года", – заявили в ведомстве.

Население Молдовы, по данным Национального бюро статистики на начало 2020 года, составляло 2,6 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Молдове к 13 января подтвердили почти 151 тыс. случаев инфицирования, из них 140 тыс. человек выздоровели, 3,2 тыс. – умерли.