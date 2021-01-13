Зеленский попросил португальского президента Соузу помочь Украине с вакцинами от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой поднял тему распределения сертифицированной вакцины от COVID-19 и возможности ее получения Украиной в ближайшее время. Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале", – сказал Зеленский.

Лидеры государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, прежде всего, активизацию торгово-экономического сотрудничества.

Зеленский поблагодарил за поддержку Португалией суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие на пути интеграции Украины в Североатлантический альянс.

Отдельно президенты остановились на деле Игоря Гоменюка. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего. "Мы уверены, что португальская сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года", – сказал Зеленский.

Зеленский пригласил португальского коллегу совершить официальный визит в Украину. В ответ де Соуза пригласил украинского президента посетить Португалию с визитом еще во время председательства Португалии в ЕС в первом полугодии 2021 года.

Радий розмові з Marcelo Rebelo de #Sousa. Obrigado за підтримку євроінтеграційних прагнень України. * та * – європейські країни. У нас багато тем для співпраці: торгівля, енергетика, космос, діджиталізація. Чекаю на особисту зустріч. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2021

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам Зеленского, Украина получит зимой 2021 года. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%.