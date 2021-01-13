Украине придется пройти первую волну COVID-19 ценой 40–60 тыс. летальных исходов до лета 2021 года

COVID-19. Украина. Локдаун. Защита групп риска.

Мало-помалу Украина пересекла отметку 20 тыс. летальных исходов. Через 10 дней закончится абсурдный полулокдаун, который упрямая исполнительная власть так и не отменила, невзирая на очевидное снижение заболеваемости и последующих смертей в течение двухнедельных праздников. Словами министра: "Введение с 8 по 24 января усиленного карантина крайне необходимо для того, чтобы максимально сбить эту волну и пройти ее без коллапса до весны текущего года". Т.е. весной министр не исключает коллапс.

Что нас ждет дальше? Дальше будет неизбежный подъем заболеваемости и количества летальных исходов. И тут возможны варианты от 200 смертей в сутки до 400 и более. Ситуация в Польше (300–500 ежедневных летальных исходов) и Германии (500–1000), вступивших в этап быстрого роста одновременно с Украиной в октябре – тому подтверждение. В любом случае в отсутствие вакцин Украине придется пройти первую волну ценой 40–60 тыс. летальных исходов до лета 2021 года.

Многомесячные "серьезные" разговоры о получении значительного количества вакцин Украиной из разных источников уже в начале года – пока не более, чем разговоры. Даже если китайская вакцина будет зарегистрирована в январе (а это маловероятно, т.к. пока она не преквалифицирована ВОЗ и должна проходить не ускоренную, а стандартную процедуру регистрации) и 1,9 млн доз китайской вакцины будут куплены – это ничтожно мало даже для групп риска.

Я бы настойчиво рекомендовал исполнительной власти не заниматься ерундой и не прививать в первую очередь медиков и силовиков. Вакцинировать нужно вначале людей старше 75 лет (примерно 3,1 млн человек), т.к. эти 8% популяции дают 60% летальных исходов. Людей 65–74 лет – позже, т.к. их 4 млн (10% населения, около 20% всех летальных исходов). Одновременно с самыми пожилыми стоит привить медиков из групп риска – старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями (навскидку 100–200 тыс.). Разумеется, перед прививкой проверять наличие антител и не вакцинировать иммунных. Миф о массовых повторных случаях и нестойкости защиты не имеет сколь-нибудь весомого научного подтверждения, он нужен для поддержания в обществе понимания необходимости глобальной вакцинации.

В течение декабря загруженность 66 тыс. ковидных коек упала с 50% до 35%. На 12 января показатель еще ниже – 33%. Очевидно, что возможность объявить локдаун (в украинской терминологии "усиленный карантин") следовало бы приберечь на февраль–март, если, скажем, средняя загруженность превысит 60%, по отдельным областям – 80–90% а количество ежедневных смертей будет выше 400.

В который раз хочу хотя бы через Facebook порекомендовать исполнительной власти начать адресную защиту групп риска. Хотя бы сейчас. Это самый эффективный способ снижения количества госпитализаций (соответственно, загруженности коечного фонда) и смертей. Очень много в защите групп риска зависит от самих людей. Но государство может (должно) обеспечить своевременную и адекватную медицинскую помощь помимо COVID-19 всем категориям лиц, которые в ней нуждаются.

Как защищать группы риска?

Для начала нужно понять, кто относится к группам риска.

Больше всего данных для анализа сейчас в США, поэтому все последующие цифры взяты с сайта CDC.

Возраст. Среди официально инфицированных людей старше 85 лет умирает 20%. 11% в группе 75–84 года. 4% в группе 65–74 года. И 1,2% среди людей 50–64 лет. 40–49 лет – 0,3%. 30–39 лет – 0,11%. 18–29 лет – 0,03%. Дети – 0,01%.

Пол. В США мужчины умирают гораздо чаще. В возрастных группах 18–29 лет и 65–74 года – в полтора раза. В группе 30–64 года – в два раза чаще.

Группы медицинского риска (CDC): рак, хронические заболевания почек, ХОЗЛ, синдром Дауна, нарушения сердечно-сосудистой системы, состояние после трансплантации, ожирение, беременность, наследственная анемия, курение, диабет второго типа, а также (лимитированные данные) – астма, цереброваскулярные заболевания, муковисцидоз, гипертензия, иммунокомпрометирующие состояния (пересадка костного мозга, иммунодефициты, ВИЧ, применение иммуносуспрессоров, в т.ч. гормонов), деменция и другие неврологические расстройства, заболевания печени, фиброз легких, талассемия, диабет первого типа.

Я бы убрал из этого списка беременных, т.к. по данным того же CDC летальность 0,12%.

Что делать людям из групп риска? Важно: касается тех, кто не болел (не имеет антител). Переболевшим или имеющим позитивный тест на антитела расслабиться.

Самое главное: не волноваться. Инфицирование совсем не означает неминуемую смерть. Умирает от 1 до 20%, учитывая то, что большая часть инфицированных не фиксируется – 0,5–5%.

Для пожилых людей.

Соблюдать масочный режим и дистанцирование в закрытых помещениях, особенно небольших (лифт, офис, маршрутное такси), особенно многолюдных, особенно при тесных контактах (очередь, транспорт и т.п.). Не пользоваться маской больше двух–трех часов. Использованные маски не пытаться надевать повторно.

Проветривать помещение регулярно. Стараться контролировать параметры воздуха – температура 18-22 °C, влажность 50–60%. Гулять обязательно.

По утрам – контрастный душ. Физические нагрузки – по возможности. Пробежка, велотренажер, скакалка, танцы и т.п. Вполне допустимо во время тренировки повышение пульса до 150 и частоты дыхания до 30–40.

Вакцинироваться против пневмококка и гриппа. Раз в месяц сдавать тест на антитела. После появления вакцины против COVID-19 привиться. При возможности выбирать вакцину – выбирать бесплатную. Полноценное питание.

При риске инфицирования (контакт с больным) – противовирусные препараты в профилактических дозах и/или фитопрепараты, аспирин в кардиодозах на 10–15 дней. Профилактический прием антибиотиков не нужен!

Для людей с хроническими заболеваниями актуально все вышеперечисленное. Кроме этого, важно не запускать свою патологию. При обострении не ждать спада эпидемической волны – можно не дождаться. Обращаться за профильной помощью и стараться перевести свое состояние в ремиссию.

Большая ответственность лежит на родных и близких людей из групп риска, социальных работниках, волонтерах. Желательно им самим не применять респираторы при общении с уязвивыми лицами. Желательно им самим периодически контролировать появление антител. Желательно не позволять людям из групп риска целовать детей – внуков – правнуков, общаться без маски. Стараться ограничивать ненужную активность (нет, я пойду в магазин!) и одновременно убеждать гулять в парке и не забывать проветривать.

Всех с праздниками! Душевного равновесия, оптимизма, здоровья!

Вопрос для дискуссии. Надо ли купаться в проруби в этом году на Крещение 19 января? Имхо. Если вы это делали раньше – надо.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора