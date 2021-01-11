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Эпидемиолог Александрин: В Украине не создан механизм, чтобы тестирование на коронавирус стало по-настоящему доступным

Количество заболевших COVID-19 во время праздников снизилось, и этого стоило ожидать, учитывая анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявил эпидемиолог Андрей Александрин.

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Коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек
Коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек
Фото: EPA

Эпидемиолог, глава общественной организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин считает, что в Украине не создали механизм доступного тестирования на коронавирус. Об этом он сказал в интервью "Обозревателю", которое вышло 11 января.

Врач отметил, что количество заболевших COVID-19 во время праздников снизилось, и этого стоило ожидать, учитывая анализ заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"С чем это связано? Во-первых, медики тоже люди. Они пошли на праздники, соответственно, нагрузка на лаборатории значительно снизилась. Во-вторых, поступила негласная команда, особенно в регионах, чтобы меньше показывали данные по COVID-19, так как местные политики не хотят, чтобы их регион имел плохой вид. В-третьих, нет нормальной прозрачной нормативной документации по выявлению и лечению COVID-19. Национальная служба здоровья тоже имеет свои директивы. В-четвертых, и это самое главное, население уже настолько устало от общей лжи и спекуляций вокруг COVID-19, что тесты у нас бесплатные... Пойди попробуй сделать тест бесплатно. Человеку с температурой стоять в очереди? У нас не создан нормальный механизм, чтобы тестирование в стране действительно стало доступным", – сказал Александрин.

Он отметил, что, несмотря на снижение общей статистики, число медиков с COVID-19 остается примерно на одном уровне.

"Это свидетельствует о том, что уровень заболеваемости у нас до сих пор остается очень высоким", – добавил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,1 млн человек796 417 заболевших выздоровели, 19 835 – умерли.

По данным Минздрава, в Украине с начала эпидемии сделали почти 5,8 млн ПЦР-тестов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас лаборатории Минздрава могут проводить не менее 55 тыс. тестов в сутки. Он говорил, что число тестирований в последнее время снизилось в связи с уменьшением количества обращений пациентов, и призвал украинцев тестироваться при любых симптомах ОРВИ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: статистика, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Андрей Александрин, тестирование
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