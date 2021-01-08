ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин Украины разрешил проводить при въезде из Крыма и ОРДЛО тест на антиген

Жители аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей теперь смогут въезжать в Украине при наличии экспресс-теста на антиген, а не с обязательным ПЦР-тестом на коронавирус, как это было ранее.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На КПВВ с Крымом и оккупированным Донбассом должны организовать пункты экспресс-тестирования на коронавирус
На КПВВ с Крымом и оккупированным Донбассом должны организовать пункты экспресс-тестирования на коронавирус
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Кабинет Министров Украины разрешил при въезде из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса для проверки на коронавирус проводить экспресс-тестирование на антиген. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 7 января.

Документ предусматривает, что на контрольных пунктах въезда-въезда должны организовать соответствующие пункты экспресс-тестирования.

Их обустройством поручили заняться Донецкой, Луганской и Херсонской областным государственным администрациям вместе с госпредприятием "Реинтеграция и восстановление". В Херсонской области местной власти поможет также "Укрзалізниця".

Раньше для въезда из оккупированных территорий гражданам приходилось делать ПЦР-тест. В отличии от быстрых тестов на антиген, которые делаются за 15 минут, результатов ПЦР-теста нужно ждать не менее 12 часов.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Кабинет Министров, ОРДЛО, КПВВ, линия разграничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS