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Комаровский рассказал, как коронавирус повлияет на лечение онкологических болезней

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что мРНК-вакцины от коронавируса в будущем могут помочь в лечении рака.

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Комаровский: Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги
Комаровский: Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский педиатр, телеведущий Евгений Комаровский прогнозирует, что благодаря изобретенным вакцинами против коронавируса в медицине случится прогресс в лечении онкологических  заболеваний. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое вышло сегодня на YouTube-канале журналистки. 

Он отметил, что речь идет о мРНК-вакцинах. На сегодняшний день по этой технологии производятся две вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 – американской компанией Moderna и немецкой BioNTech совместно с американской Pfizer. 

"Благодаря пандемии выиграют те, у кого есть мозги, кто может делать правильные выводы. Скорее всего, благодаря мРНК-вакцинам будет огромный прорыв в области лечения онкологических больных. Это очень важно", – сказал Комаровский. 

Он отметил, что мРНК-вакцины ранее широко не применялись.

"Они фактически появились, потому что разрабатывались очень серьезные технологии, как с помощью вакцин лечить онкологические заболевания. И немецкая фирма BioNTech была лидером разработок. Им удалось, используя эти разработки, создать мРНК-вакцину [против коронавируса]", – сказал доктор.

Комаровский рассказал, как работает такая вакцина. 

"Суть ее состоит в том, что молекулы РНК в особой наножировой пленочке попадают в организм (это очень сложно даже просто объяснить!), и они в самом организме человека начинают производить один из белков вируса, и тут же в огромном количестве на него вырабатываются антитела. Такой технологии никогда в медицине не было. Надо учитывать, что РНК и жировая пленка, в которой она находится, очень нестабильны. Поэтому и нужна очень низкая температура [для хранения таких вакцин]", – отметил педиатр. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Как объясняла компания Pfizer, чтобы создать мРНК-вакцину, ученым нужен доступ к расшифрованному геному вируса SARS-CoV-2, а не к самому вирусу. 

"Наши ученые сконцентрировались на геноме белка "шипов" вируса ("шипы" – это основной механизм прикрепления вируса к клетке хозяина). Эта информация затем может быть использована для синтеза специфической мРНК и создания "инструкции", которую клетка может использовать для синтеза белка "шипов", – рассказали в компании. 

Затем синтетическую мРНК упаковывают в липидную наночастицу, которая доставляет "инструкцию" клеткам. Попав внутрь клетки, генетический механизм выполняет инструкции мРНК для производства вирусного белка, который выделяется на поверхность клетки-хозяина и стимулирует иммунную систему человека вырабатывать ответ на вирусный антиген, объяснили в Pfizer. 

Инфографика: pfizer.ru
Инфографика: pfizer.ru

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 90,4 млн случаев инфекции, 1,9 млн заболевших умерли, 50,1 млн выздоровели.

По информации агентства Bloomberg, вакцинация против коронавируса началась в 43 странах. В мире уже сделали более 26 млн прививок. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: вакцинация, Евгений Комаровский, Алеся Бацман, онкология, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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