Экспериментальную вакцину против рака начнут испытывать на людях

Новая экспериментальная вакцина против рака разработана на основе ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Такой метод лечения направлен на блокирование механизмов, которые позволяют раковым клеткам избегать атак со стороны иммунных клеток.

В США начнут испытывать на людях новую вакцину против рака. Исследования препарата на животных показали высокую эффективность и подтвердили его безопасность, писал 23 ноября New Atlas.

Вакцина была разработана на основе ингибиторов контрольных точек иммунного ответа. Такой метод лечения направлен на блокирование механизмов, которые позволяют раковым клеткам избегать атак со стороны иммунных клеток.

Один из таких механизмов, который используют раковые клетки, включает в себя PD-1 – белок контрольной точки иммунитета, экспрессируемый на поверхности иммунных клеток, убивающих рак. PD-1 связывается с PD-L1, другим белком контрольной точки, который содержится как на здоровых, так и на некоторых раковых клетках. Этот процесс, по сути, сообщает иммунным клеткам, что нет подходящих целей и они могут двигаться дальше.

Ингибиторы PD-1 – это относительно новый класс лекарств, которые позволяют иммунным клеткам более эффективно обнаруживать и убивать раковые клетки. Несколько моноклональных антител (антитела, разработанные в лаборатории.– "ГОРДОН") против PD-1 были одобрены для лечения различных видов рака в последние годы. Но новая терапия под названием PD1-Vaxx предназначена для запуска более масштабного ответа антител и, как надеются ученые, более эффективного.

Исследователи сообщают, что такой комбинированный подход был протестирован на животных с раком толстой кишки. Терапия оказалась эффективной для девяти из 10 животных. Предыдущие клинические испытания также подтвердили безопасность вакцины.

В начале ноября управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило PD1-Vaxx разрешение на переход к первой фазе испытаний на людях в Соединенных Штатах. Также ученые получили аналогичное разрешение на испытания в Австралии. Предстоящие испытания будут сосредоточены на пациентах с раком легкого.