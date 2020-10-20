Звезда фильма "Большой Лебовски" Бриджес сообщил, что у него рак

70-летний американский актер Джефф Бриджес сообщил в Twitter, что у него обнаружили рак крови – лимфому.
"Как сказал бы [герой фильма "Большой Лебовски"] Чувак, обнаружилось новое дерьмо. У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезная болезнь, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления", – написал он.
As the Dude would say.. New S**T has come to light.— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020
I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.
I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.
Джефф Бриджес известен по фильмам "Большой Лебовски", "Сумасшедшее сердце", "Любой ценой", "Человек со звезды", "Претендент", "Король-рыбак", Он номинировался на премию "Оскар" семь раз и получил ее за роль в ленте "Сумасшедшее сердце" (2009).
Бриджес также является музыкантом, фотографом и художником.