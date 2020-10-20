Звезда фильма "Большой Лебовски" Бриджес сообщил, что у него рак

Американский актер Джефф Бриджес заявил, что врачи дали положительный прогноз относительно его борьбы с онкологическим заболеванием.

Бриджес: Начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления Фото: Jeff Bridges / Twitter

70-летний американский актер Джефф Бриджес сообщил в Twitter, что у него обнаружили рак крови – лимфому.

"Как сказал бы [герой фильма "Большой Лебовски"] Чувак, обнаружилось новое дерьмо. У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезная болезнь, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления", – написал он.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

Джефф Бриджес известен по фильмам "Большой Лебовски", "Сумасшедшее сердце", "Любой ценой", "Человек со звезды", "Претендент", "Король-рыбак", Он номинировался на премию "Оскар" семь раз и получил ее за роль в ленте "Сумасшедшее сердце" (2009).

Бриджес также является музыкантом, фотографом и художником.