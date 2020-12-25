"Недостижимая мечта". В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины Pfizer

Временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Молдовы Виорика Думбревяну заявила, что Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины от коронавирусной инфекции при температуре -70 °С.

Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Об этом 24 декабря заявила врио министра здравоохранения страны Виорика Думбревяну, сообщает AGORA.md.

"Pfizer – это недостижимая мечта для Республики Молдова. Мы должны проанализировать все логистические аспекты – процесс транспортировки, хранения. В разгар пандемии мы оборудовали лаборатории ANSP холодильниками. Существуют вакцины, требующие особых условий в транспортировке и хранении при температуре -70 °С, что является невозможным для Республики Молдова", – пояснила Думбревяну.

В то же время она заверила, что граждане Молдовы получат вакцины от коронавируса. Какие именно препараты будут использовать, глава ведомства не уточнила.

По ее словам, первую партию вакцины Молдова получит уже в конце января 2021 года.

Думбревяну добавила, что в Молдове 30% населения готовы принять участие в вакцинации от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 декабря в мире коронавирусом заразилось более 79,6 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,74 млн человек, а выздоровело более 44,9 млн пациентов. В Молдове число заболевших с начала пандемии превысило 140,2 тыс., выздоровело 125,2 тыс. человек, умер 2871.

По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.