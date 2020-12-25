"Недостижимая мечта". В Молдове заявили, что не смогут обеспечить условия для транспортировки вакцины Pfizer

Молдова не может обеспечить транспортировку и хранение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. Об этом 24 декабря заявила врио министра здравоохранения страны Виорика Думбревяну, сообщает AGORA.md.
"Pfizer – это недостижимая мечта для Республики Молдова. Мы должны проанализировать все логистические аспекты – процесс транспортировки, хранения. В разгар пандемии мы оборудовали лаборатории ANSP холодильниками. Существуют вакцины, требующие особых условий в транспортировке и хранении при температуре -70 °С, что является невозможным для Республики Молдова", – пояснила Думбревяну.
В то же время она заверила, что граждане Молдовы получат вакцины от коронавируса. Какие именно препараты будут использовать, глава ведомства не уточнила.
По ее словам, первую партию вакцины Молдова получит уже в конце января 2021 года.
Думбревяну добавила, что в Молдове 30% населения готовы принять участие в вакцинации от COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 декабря в мире коронавирусом заразилось более 79,6 млн человек. От COVID-19 скончалось более 1,74 млн человек, а выздоровело более 44,9 млн пациентов. В Молдове число заболевших с начала пандемии превысило 140,2 тыс., выздоровело 125,2 тыс. человек, умер 2871.
По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании.
22 декабря главный коммерческий директор немецкой фирмы BioNTech Шон Маретт заявил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производят его компания и американская Pfizer.
BioNTech готовится к поставкам вакцины после того, как европейский регулятор признал ее безопасной и эффективной. Ожидается, что препарат будет одобрен для использования в странах ЕС. До этого вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.