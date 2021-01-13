Хакеры слили в сеть похищенные данные о вакцинах от коронавируса

9 декабря 2020 года стало известно о кибератаке на Европейское агентство по лекарственным средствам, хакеры выкрали данные о вакцинах от Pfizer/BioNTech и Moderna. Расследование инцидента показало, что некоторые из похищенных данных были опубликованы в сети.

Какие именно из украденных хакерами данных попали в сеть, в EMA не уточнили Фото: depositphotos.com

Хакеры, атаковавшие Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), распространили в сети похищенные документы о вакцинах против коронавируса. Об этом агентство сообщило 12 января.

"Продолжающееся расследование кибератаки на EMA показало, что некоторые незаконно полученные документы, связанные с лекарствами и вакцинами COVID-19, принадлежащими третьим лицам, были опубликованы в интернете. Правоохранительные органы принимают необходимые меры", – говорится в сообщении.

Какие именно данные попали в сеть, в агентстве не уточнили

EMA продолжает сотрудничать со следствием и уведомлять любые дополнительные юридические и физические лица, чьи документы и личные данные могли заполучить хакеры.

Также в агентстве отметили, что кибератака никак не повлияла на сроки оценки и утверждения лекарств и вакцин от COVID-19.

Агентство Bloomerg отмечает, что в результате кибератаки хакеры похитили данные о вакцине Pfizer/BioNTech. После инцидента акции этих компаний начали падать в цене, акции Pfizer упали на 2,2%, а BioNTech – на 5,1%.

Об атаке на EMA стало известно 9 декабря 2020 года. Агентство Reuters сообщало, что кроме данных о вакцине Pfizer/BioNTech также была похищена информация и о на тот момент еще кандидате в вакцины от компании Moderna.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.