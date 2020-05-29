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В Японии подозревают утечку оборонных данных из-за кибератаки – СМИ

Утечка касается информации, связанной с коммуникациями, которые используют японские силы самообороны, отмечает агентство Kyodo.

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Хакеры получили доступ более чем к 100 файлам
Хакеры получили доступ более чем к 100 файлам
Фото: depositphotos.com

В Японии в результате хакерской атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications могла произойти утечка оборонных данных. Об этом 29 мая сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на источник.

Отмечается, что речь идет об информации, связанной с коммуникациями, которые используют японские силы самообороны.

В настоящее время министерство обороны страны совместно с NTT Comunications ведет расследование обстоятельств случившегося.

По данным агентства, информация, которая могла быть похищена, включает в себя данные о коммуникационном оборудовании, а также чертежи и планы японских военных объектов, включая военно-морскую базу Йокосука. Всего хакеры получили доступ более чем к 100 файлам.

В то же время подчеркивается, что похищенные документы не имели статуса секретных. Однако каналы связи между министерством обороны и силами самообороны страны могут оказаться под угрозой.

Также оператор NTT Communications заявил, что из-за несанкционированного доступа к его сети могла быть похищена информация о 621 клиентской компании.

Впервые о возможной угрозе стало известно 7 мая, тогда компания обнаружила аномальную активность на своих серверах. К 13 мая следствие установило, что возможны утечки. С 4-го по 5 мая компания обнаружила множественные несанкционированные доступы к информации министерства обороны Японии через сингапурский сервер, отмечает Kyodo.

Агентство добавило, что этот случай является последним в серии кибератак на японские оборонные компании, такие как Mitsubishi Electric Corp., NEC Corp. и Kobe Steel Ltd.

Теги: хакеры, Япония, кибератака
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