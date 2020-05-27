Госспецсвязи за неделю заблокировала 13 DDoS-атак на сайты госорганов Украины

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов зафиксировала 107 566 подозрительных событий с 20-го по 26 мая.

Количество подозрительных действий на сайтах органов власти увеличилось в 12 раз Фото: pixabay.com

Количество подозрительных действий на сайтах органов власти увеличилось практически в 12 раз, обусловлено это подключением новых клиентов к системе, сообщили в Госслужбе специальной связи и защиты информации Украины 26 мая.

"Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (59%), попыток сетевого сканирования (35%), выявления сетевого трояна (2%) и попыток получения прав администратора (2%)", – отметили в ведомстве.

Система защищенного доступа государственных органов к интернету заблокировала 4705 различных видов атак. Подавляющее большинство (98%) – это сетевые атаки прикладного уровня. Заблокировано 13 DDoS-атак, большинство были на сайт Офиса президента Украины.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обработала 3377 кибер-инцидентов. 99% принадлежат доменной зоне UACOM.

В 2019 году было зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины.