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ProZorro ищет "белых" хакеров для поиска уязвимостей в системе госзакупок

К проекту по поиску уязвимостей в системе ProZorro могут присоединиться как отдельные специалисты, так и целые компании.

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С этого года поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе
С этого года поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе
Фото: depositphotos.com

С 1 июня система электронных закупок ProZorro запускает программу поиска уязвимостей и приглашает "белых" хакеров выявить недостатки в ее защите. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ProZorro.

Отмечается, что с этого года поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе.

"Вмешательство в работу государственных IT-систем и сливы данных из государственных и частных реестров уже давно стали для украинцев обыденностью, но это точно не та вещь, с которой стоит мириться. Как администраторы ProZorro, мы всегда уделяем очень много внимания кибербезопасности. И поэтому решили на постоянной основе привлекать независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей в нашей системе. Именно "белые" хакеры способны помочь государству стать крепче и защитить себя от информационных атак. Поэтому мы очень ждем таких специалистов", – подчеркнул директор ProZorro Василий Задворный.

Он уточнил, что к проекту могут присоединиться как отдельные специалисты, так и целые компании.

"Специалисты по IT-безопасности, которые присоединятся к проекту, смогут помочь государству сделать защиту данных крепче и получить интересный опыт и поощрительные призы", – говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ProZorro, прошлогодние результаты такого аудита подтвердили надежность электронной системы закупок – никакой уязвимости в центральной базе данных и модулях аукционов обнаружено не было.

Система госзакупок ProZorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorroПресс-служба ProZorro в декабре 2019 года сообщала, что благодаря системе государство сэкономило около 100 млрд грн.

Теги: Украина, хакеры, ProZorro, кибербезопасность
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