Зачем менять ProZorro, если система и так поддерживает украинского производителя? Кто-то хочет, чтобы она поддерживала не самые низкие цены?

Украинская экономика полна сюрпризов. И пока не станешь министром – этого не поймешь. А как поймешь – начинаешь радовать сюрпризами всех вокруг. Начнешь рассказывать и делиться...

Вам могут говорить, что теперь банковская система слабее, чем в 2014 году.

Правда, непонятно, почему тогда в 2014 году (и в 2008 году) летела в тартарары гривна, банки лопались, а вкладчики бежали наперегонки друг с другом забирать депозиты. А в 2020 году гривна остается стабильной на фоне глубокой мировой рецессии, депозиты растут, а банки полностью капитализированы. И может, эта разница и есть результатом реформы? И может, то, что отключили пылесосы по выводу капитала из страны, которыми были олигархические банки, способствует немного стабильности гривны?

И да, ситуация в банковской сфере только для отдельных персонажей сейчас хуже, чем в 2014 году. У которых в 2014 году был банк и даже два банка, проблемные активы в которых составляли почти 100%. И это позволяло им за счет депозитов населения финансировать свой бизнес. А вот в 2020 году эти банки выведены с рынка. С той точки зрения – да, хуже ситуация в банковской системе.

И как занятно, все международные партнеры, кредиторы, инвесторы приводят в пример реформу банковского сектора и говорят, что это ключевая реализованная структурная реформа в Украине. А вот люди, работавшие на олигархов десятилетиями, почему-то эту реформу не любят. Как же так....

Вам могут говорить, что украинская промышленность не растет, как на дрожжах, потому что в системе ProZorro нет преимуществ для украинского производителя. И стоит только ее немного подправить…

Правда, непонятно, как ее нужно подправить, чтобы помочь украинскому производителю, ведь на сегодня 99% тендеров в ProZorro выигрывают украинские производители. Неужели этот 1% все решает? Или, может, речь идет о конкретном производителе, который никак не может выиграть честный тендер? И может быть, естественно, что на честных тендерах, когда единственный критерий – это цена, побеждают именно украинские производители. Ведь они в большинстве случаев тупо дешевле импортных аналогов.

Тогда зачем же менять систему ProZorro, если она и так поддерживает украинского производителя? А может, все дело в том, что кто-то хочет, чтобы система поддерживала не самого дешевого производителя, а производителя со справкой о том, что он "патриот"? И имея эту справку, можно продавать государству продукцию по гораздо более высокой цене? И назовут это поддержкой отечественного производителя. Хотя по факту это будет поддержкой отечественного решалы.

Вам могут говорить, что украинской экономике не хватает только дешевых кредитов и стоит залить экономику деньгами, как мы увидим тут Сингапур…

Правда, забывают уточнить, что бывало в том случае, когда украинскую экономику заливали свеженапечатанными деньгами. А по-другому, чем не печатным станком, нельзя добиться кредитов под 2% в стране, которая сама берет кредиты под 10%. Так не бывает. И сначала надо сделать так, чтобы в стране была длительно устойчиво низкая инфляция и сама страна начала занимать дешево, а потом говорить о дешевых кредитах внутри страны. Да, это путь сложный. На этом пути надо снижать страновые риски. Проводить деолигархизацию. Устанавливать верховенство права. И тогда украинские банки смогут брать деньги под 2% и давать кредиты под 3%. А пока страна берет под 10%, банки вряд ли смогут взять дешевле. У инвесторов. А значит, не могут дешевле и кредитовать. Если, конечно, щедрое государство не профинансирует этот банкет. Но так уже было. Государство может напечатать деньги и дать его банкам. Те выдадут их олигархам. А олигархи все выведут в офшоры. А заплатят за все это счастье украинские налогоплательщики.

И да, когда такое вам говорит бабушка на лавочке, пересмотрев телеканалов Медведчука, то это одно. С этим можно смириться. Но очень печально, когда такое говорит министр экономики…

И печально, когда говорит министр экономики, а ты понимаешь, что это всего лишь сеанс чревовещания в исполнении одного из олигархов. Который имеет очень положительный опыт кидания всех вокруг. И внешних, и внутренних инвесторов. И который очень не любит НБУ. И, судя по всему, очень не любит честные тендеры. Но что поделать, не любят прозрачность люди с опытом бизнеса из 90-х. Не их это…

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора