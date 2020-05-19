В Минэкономразвития рассказали, какие изменения собираются внести в систему ProZorro

В алгоритмы системы ProZorro не попали критерии предпочтения производителей, из-за чего страдают украинские участники госзакупок и падает уровень производства в стране. Такое мнение высказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует реформировать систему государственных закупок ProZorro. Об этом в интервью LIGA.net, которое опубликовано 18 мая, сказал глава ведомства Игорь Петрашко.

"Что такое ProZorro? Это система, которая абсолютно нормально работает для устранения злоупотреблений в тендерных закупках. В основе лежат алгоритмы – в них не предусмотрены критерии локализации. Это совершенно уникальная вещь: локализация существует во всех европейских странах, в США. О чем речь? В соревновании между локальным и иностранным поставщиком предпочтение должна получать компания с локализацией", – заявил министр.

Он признал, что радикальные изменения в систему следует вносить с учетом положения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

"Но сейчас этот баланс искажен, причем не в нашу пользу. Мы видим, к чему это привело: промышленное производство падает", – отметил Петрашко.

По его словам, в основе реформирования ProZorro должен лежать критерий выплаты налогов победителями тендеров в украинский бюджет.

"Я не говорю, что это произойдет мгновенно, изменения будут постепенными, для начала хотелось бы дать сигнал. Для того, чтобы, например, прекратились такие вещи, как экспорт российских комплектующих через Беларусь", – подчеркнул глава Минэкономразвития.

4 мая Петрашко назвал систему ProZorro "абсолютно странной".

Система госзакупок ProZorro работает с начала 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro. Пресс-служба ProZorro в декабре 2019 года сообщала, что благодаря системе государство сэкономило около 100 млрд грн.

Верховная Рада в декабре 2017 года приняла в первом чтении законопроект №7206 "Покупай украинское, плати украинцам", который предусматривал изменения в закон "О публичных закупках", в частности вводил преференции для национальных производителей. В посольстве Евросоюза заявили, что законопроект нарушает взятые Украиной обязательства в рамках зоны свободной торговли с ЕС, а также нормы ВТО. В итоге законопроект не был принят в целом.