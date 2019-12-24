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ДЕНЬГИ

В ProZorro заявили, что их система сэкономила Украине 100 млрд грн

Экономия в публичных закупках – показатель "не железный", но так он рассчитывается в мире, отметили представители украинской системы электронных торгов ProZorro.

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Система ProZorro работает в Украине с 2015 года
Система ProZorro работает в Украине с 2015 года
Фото: Prozorro / Facebook

Использование государственной системы электронных торгов ProZorro сэкономило бюджету Украины 100 млрд грн. Об этом 24 декабря проинформировали в Facebook системы.

"Мы пересекли отметку в 100 млрд грн экономии... Это разница между суммой средств, которую заказчик планировал потратить на закупку, и суммой, которую потратил по факту", – сказано в сообщении.

В ProZorro подчеркнули, что "экономия в публичных закупках – показатель не железный", но так он рассчитывается в мире.

"Закупки за бюджетные средства – это наиболее неблагодарные закупки, когда чиновник покупает не за свои деньги и не себе. И об экономии в таких случаях думают в последнюю очередь. Сколько выделено в бюджете средств – столько обычно и потратят. Особенно когда можно их отдать "своему" поставщику", – отметили представители электронной системы торгов.

https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua/posts/2519250818290405

Система ProZorro работает в Украине с 2015 года. С 1 августа 2016 года все государственные тендеры, которые превышают пороговые значения (от 200 тыс. грн – для товаров и услуг и от 1,5 млн грн – для работ), должны проводиться через ProZorro.

В мае 2019 года на тот момент первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов сообщал, что благодаря ProZorro удалось сэкономить почти 80 млрд грн.

Теги: бюджет, аукцион, тендер, деньги, ProZorro
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