Банковская система Украины не работает – глава Минэкономразвития

Банковская система Украины находится в худшем состоянии, чем в 2014 году, когда начался "банкопад", считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Петрашко: Для того чтобы экономика Украины начала расти на 7–8% в год, надо, чтобы банковская система выдавала около 400 млрд грн кредитов ежегодно Фото: kmu.gov.ua

Банковская система Украины остается нереформированной, банки не стимулируют экономику, заявил в интервью LIGA.net, которое опубликовано 18 мая, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Наша банковская система не работает. С момента "банкопада" прошло уже почти пять полных лет – достаточно времени для восстановления. Но система пока в худшем состоянии, чем в 2014-м. Она не является реформированной по существу... Если бы у нас была правильная регуляция, думаю, пяти лет вполне бы хватило для оздоровления сектора", – считает он.

Главной проблемой министр считает фактическое отсутствие кредитования предприятий.

"Без кредитования роста экономики не будет. Для того чтобы мы начали расти на 7–8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого надо достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Мы должны радикально изменить правила на банковском рынке", – призвал Петрашко.

"Банкопадом" называют политику Национального банка по оздоровлению сектора. По данным регулятора, с 2014-го по 2018 год в Украине 94 банка были признаны неплатежеспособными и выведены с рынка.