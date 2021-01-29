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Рада запретила регистрировать в Украине российские вакцины от COVID-19

Ко второму чтению в законопроект, позволяющий регистрировать в Украине препараты от COVID-19 под обязательство, внесли правку, которая запрещает регистрацию российской вакцины.

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Вакцинация в Украине пока не начиналась
Вакцинация в Украине пока не начиналась
Фото: EPA

Верховная Рада на заседании 29 января приняла во втором чтении и в целом законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 280 нардепов.

Закон позволит зарегистрировать в Украине вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

В первом чтении проект был принят 28 января. Ко второму чтению в него внесли ряд правок. В частности, сферу применения закона ограничили препаратами именно против COVID-19, а также запретили применять в Украине вакцины, разработанные страной-агрессором (Россией).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 59 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, вакцинация, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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