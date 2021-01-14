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Минздрав: Украина в феврале получит первую партию вакцины от коронавируса по COVAX, скорее всего – производства Pfizer

Украина 8 января подтвердила, что в рамках глобальной инициативы COVAX может принять мРНК-вакцину от коронавирусной инфекции, которую необходимо хранить при -20... -80 °C, сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко рассказал, что в COVAХ Украине готовы поставить первые 100 тыс. доз вакцины
Ляшко рассказал, что в COVAХ Украине готовы поставить первые 100 тыс. доз вакцины
Фото: ЕРА

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина в феврале получит первую партию вакцины от коронавируса, речь идет о препарате, который хранится при -20... -80 °C. Об этом главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua, опубликованном 14 января. 

По словам Ляшко, Киев 6 января получил письмо от Глобального альянса вакцин (GAVI) с просьбой подтвердить, может ли страна обеспечить хранение мРНК-вакцины, так как COVAX в ближайшее время может Украине предоставить первые 100 тыс. доз (для вакцинации одного человека необходимо две дозы). 

8 января Украина ответила, что готова принять такой препарат. Речь идет о вакцине немецкой и американской компаний Pfizer / BioNTech или о препарате американской Moderna, сказал Ляшко. 

"Еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", – пояснил замминистра.

Он рассказал, что в рамках COVAХ в Украину будут поступать и другие препараты.

"В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут делать прививки. Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады", – сказал он.

Заявки на регистрацию мРНК-вакцины Украина еще не получала. LB.ua пишет, что переговоры об этом ведутся со всеми производителями.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 29 декабря в Украине подтвердили 1 037 362 случая инфекции, 18 081 человек умер, 681 835 выздоровели.

Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав панирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ВОЗ, вакцинация, Минздрав, вакцина, Виктор Ляшко, прививки, BioNTech
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