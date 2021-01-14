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Тарас Березовец
Тарас Березовец

Украинский политолог, журналист, глава общественной организации "Фонд национальных стратегий".


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По данным The Economist, Украина превратилась в карантинное гетто. Мы среди самых отсталых стран, которые последними получат вакцину от COVID-19

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По данным журнала The Economist, Украина превратилась в карантинное гетто. Мы в "красной" зоне самых отсталых стран мира, кто получит вакцину от коронавируса в числе последних. Мы в одной группе с африканскими странами и беднейшими государствами Азии. Вакцина дойдет до Украины не ранее апреля 2022-го – 2023 года!

Это прямой результат деятельности Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Степанова, Ляшко, Радуцкого и прочих представителей "зеленой" власти. Себя эта власть, кстати, уже защитила, контрабандой завезя для себя западную вакцину.

Поздравляю. Мы теперь европейская Африка. Мы единственные в "красной" зоне. Даже Беларусь и Балканы в лучшей ситуации. Так стыдно за мою страну мне не было никогда в жизни. Хотя "этим" же "какая разница".

Источник: Taras Berezovets / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Тарас Березовец, вакцинация, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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