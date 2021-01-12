Зеленский считает, что Евросоюз должен уделять повышенное внимание поставкам вакцин от СOVID-19 в страны "Восточного партнерства"

Странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание со стороны государств Европейского союза в процедурах закупки и ускоренной поставки вакцин от коронавируса, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Европейский союз должен уделять повышенное внимание странам "Восточного партнерства" в вопросе получения вакцины от COVID-19. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве 12 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС "Восточное партнерство", в частности Украины и Молдовы является принципиально важным получение вакцин [от коронавируса], мы предметно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин", – заявил президент Украины.

Накануне 13 стран ЕС направили письмо Еврокомиссии с просьбой помочь странам "Восточного партнерства" получить вакцину от COVID-19.

Помимо Украины, представители стран – членов ЕС просили помочь Молдове, Грузии, Армении, Азербайджана и Беларуси. Письмо подписали главы министерств иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.