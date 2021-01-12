Зеленский считает, что Евросоюз должен уделять повышенное внимание поставкам вакцин от СOVID-19 в страны "Восточного партнерства"

Европейский союз должен уделять повышенное внимание странам "Восточного партнерства" в вопросе получения вакцины от COVID-19. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве 12 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Поскольку сегодня для всех стран инициативы ЕС "Восточное партнерство", в частности Украины и Молдовы является принципиально важным получение вакцин [от коронавируса], мы предметно обсудили этот вопрос с госпожой Санду. Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание государствами Европейского союза в вопросах совместных процедур закупки и ускоренной поставки вакцин", – заявил президент Украины.
Накануне 13 стран ЕС направили письмо Еврокомиссии с просьбой помочь странам "Восточного партнерства" получить вакцину от COVID-19.
Помимо Украины, представители стран – членов ЕС просили помочь Молдове, Грузии, Армении, Азербайджана и Беларуси. Письмо подписали главы министерств иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
"Восточное партнерство" – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран "Восточного партнерства".
В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.
В мае прошлого года Совет ЕС одобрил выводы о политике "Восточного партнерства" на период после 2020 года. Совет считает, что "Восточное партнерство" должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.
Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.
31 декабря Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам Зеленского, Украина получит зимой 2021 года. По результатам последних испытаний в биомедицинском исследовательском центре Бутантан, эффективность вакцины Sinovac составила от 50% до 60%.
C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,124 млн человек, 812 368 заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 019 – умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.