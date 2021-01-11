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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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Степанов говорит, что у украинцев было время до локдауна, чтобы купить носки и футболки. А почему он не закупил заранее кислород и вакцины?

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки. Об этом он рассказал во время брифинга 11 января.

Вот чья бы корова мычала! А то, что надо заготовить кислород заранее, министр не знал? Если знал, то почему не было сделано, а время было потеряно? В результате больные были без кислорода. А о том, что надо провести переговоры и забронировать у производителей вакцину заранее, министр и президент не знали? Потому что сейчас Украина без вакцины и неизвестно, когда реально ее получит и какую именно вакцину. А ту, которую предлагают купить в Китае, почему-то не покупает ни одно государство.

И когда Степанов отметил, что постановление о введении жесткого карантина приняли еще 9 декабря, и говорит: "То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет можно в стране, а что – нельзя. Достаточно четко рассказали", то он забывает о том, что о потребности в кислороде и вакцины было известно заранее. И не за месяц, а больше. Значительно больше.

Поэтому корректнее министру надо быть. А то как в поговорке – каков поп, таков и приход. Но поп почему-то своих недостатков не замечает.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Борислав Береза, карантин, украинцы, Максим Степанов
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