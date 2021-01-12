Жертвами коронавируса в Украине с начала эпидемии стали более 20 тыс. человек

За сутки в Украине подтвердили 5,1 тыс. случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине провели 5,8 млн ПЦР-тестов Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 5116 случаев коронавируса. Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов 12 января.

Среди заболевших 309 медиков и 131 ребенок. Умерло за сутки 184 пациента, выздоровел 15 951, госпитализированы 1092 человека.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек, 20 019 заболевших умерли, 812 368 выздоровели.

За прошлые сутки провели 41 682 тестирования (23 873 методом ПЦР, 17 809 методом ИФА). Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,8 млн ПЦР-тестов, сообщил Степанов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях", – написал министр.

Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 118 486 случаев;

Винницкая область – 23 860;

Волынская область – 34 392;

Днепропетровская область – 62 487;

Донецкая область – 39 732;

Житомирская область – 41 566;

Закарпатская область – 29 165;

Запорожская область – 59 037;

Ивано-Франковская область – 44 481;

Киевская область – 63 984;

Кировоградская область – 8966;

Луганская область – 12 162;

Львовская область – 65 289;

Николаевская область – 34 597;

Одесская область – 76 290;

Полтавская область – 39 460;

Ровенская область – 42 943;

Сумская область – 43 071;

Тернопольская область – 35 325;

Харьковская область – 72 941;

Херсонская область – 19 191;

Хмельницкая область – 41 293;

Черкасская область – 42 315;

Черновицкая область – 41 851;

Черниговская область – 31 546.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.