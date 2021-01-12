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Число случаев COVID-19 в мире приближается к 91 млн

В мире от коронавируса умерло 1 млн 945 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

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В мире выздоровело почти 50,3 млн пациентов с коронавирусом
В мире выздоровело почти 50,3 млн пациентов с коронавирусом
Фото: EPA

Число случаев коронавируса в мире приближается к 91 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 12 января.

Коронавирус в мире подтвердили у 90 млн 878 тыс. человек, 1 млн 945 тыс. умерли, почти 50,3 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

  • США (22,6 млн заболевших, 376 тыс. умерших);
  • Индия (10,5 млн заболевших, 151,2 тыс. умерших, 10 млн выздоровевших);
  • Бразилия (8,1 млн заболевших, 203,6 тыс. умерших, 7,3 млн выздоровевших);
  • Россия (почти 3,4 млн заболевших, 61,4 тыс. умерших, 2,77 млн выздоровевших);
  • Великобритания (3,1 млн заболевших, 82 тыс. умерших).

Украина в списке на 17-м месте. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Индия, Великобритания, Бразилия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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