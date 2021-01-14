Минздрав Украины может передать закупку вакцин международной компании, которая берет за это проценты – СМИ

Министерство здравоохранения Украины может передать закупку вакцин международной компании Crown Agents, сообщает "Украинская правда".

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек Фото: EPA

Минздрав Украины может передать закупку вакцин от госпредприятия "Медзакупки" международной компании. Об этом 14 января сообщает "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники.

По данным собеседника издания, речь может идти о компании Crown Agents. Компания берет за услуги от 4,5% до 5%, говорится в сообщении.

Источник отметил, что окончательной информации пока нет.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Поставкой занимается украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Зарегистрировать препарат в Украине планируют до 5 февраля.

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые 700 тыс. доз будут распределены среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия и Турция одобрили препарат для использования. 13 января в обеих странах стартовала массовая иммунизация населения.

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

C начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 20 376 пациентов умерли, 837 063 – выздоровели.