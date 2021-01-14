В Украине за сутки подтвердили 7,9 тыс. случаев COVID-19

В Украине за прошлые сутки подтвердили 7925 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 14 января.
Среди заболевших 345 медиков и 233 ребенка.
Умерло за сутки 162 пациента, выздоровело 10 192 заболевших, госпитализированы 2229 человек.
С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 138 764 человек, 20 376 пациентов умерло, 837 063 – выздоровело.
За сутки в Украине провели 54 265 тестирований (33 349 – методом ПЦР, 20 916 – методом ИФА). С начала эпидемии в стране сделали почти 5,9 млн ПЦР-тестов.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях", – написал Степанов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.