В мире сделали более 32 млн прививок против коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в 45 странах, сообщило агентство Bloomberg.

Вакцинация против коронавируса стартовала в мире в декабре 2020 года Фото: EPA

В мире по состоянию на 14 января сделали более 32,4 млн прививок против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 45 странах.

Самое большое число доз вакцины ввели в:

США – почти 10,8 млн доз (по состоянию на 13 января);

Китае – 9 млн доз (по состоянию на 8 января);

странах Евросоюза – 3,7 млн доз ( по состоянию на 13 января)

Великобритании – 3 млн доз (по состоянию на 13 января);

Израиле – почти 2 млн доз (по состоянию на 13 января);

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 14 января в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтверждено более 92 млн случаев инфекции, 1 млн 973 тыс. заболевших умерли, 50,9 млн выздоровели.

По данным ВОЗ на 12 января 2020 года, в мире 63 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Настоящему времени", которое вышло 8 января, заявлял, что Минздрав ожидает первые поставки вакцины для массовой вакцинации в феврале.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.