Коронавирус в мире подтвердили более чем у 92 млн человек

В мире по состоянию на 14 января коронавирус подтвердили более чем у 92 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Коронавирус в мире подтвердили у 92,3 млн человек, 1 млн 978 тыс. пациентов умерли, почти 51 млн выздоровели.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.