Нардеп Устинова заявила, что Минздрав сорвал закупку вакцины от COVID-19, которая в шесть раз дешевле китайской. В ведомстве отреагировали

Государственное предприятие "Медицинские закупки" вело переговоры с индийской компанией – производителем вакцины от коронавирусной инфекции Serum Institute of India, но подписание договора сорвало Министерство здравоохранения Украины, сообщила народный депутат от "Голоса" Александра Устинова. В Минздраве завили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний.

Украина могла получить вакцину от COVID-19 в шесть раз дешевле, чем препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом в колонке для "Украинской правды" написала народный депутат от "Голоса", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с крупнейшим мировым производителем вакцин – индийской компанией Serum Institute of India (ее препараты от коронавируса закупает Всемирная организация здравоохранения в рамках глобального механизма COVAX, писало агентство Reuters).

В ответе на депутатский запрос Устиновой "Медицинские закупки" сообщило, что 15 декабря 2020 года госпредприятие получило коммерческое предложение от Serum Institute of India по поводу их вакцины-кандидата NVX-CoV2373. Но в итоге переговоры были сорваны Минздравом, отметила депутат. Среди причин в ГП "Медицинские закупки", в частности, назвали то, что предприятие не было определено получателем бюджетных средств по программе 2301270 "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Параллельно, как рассказали в "Медицинских закупках", еще одна компания – украинский "Лекхим" – предоставила рыночное предложение (именно эта фирма в итоге собирается поставлять в Украину вакцину китайской компании Sinovac Biotech).

"В конце концов "конкурс [главы Минздрава Максима] Степанова" из всех производителей прошел только один – Sinovac Biotech, а фирмой-поставщиком стало украинское акционерное общество "Леккхим". Украинский производитель выступил уже всем нам привычной компанией-прокладкой, а цена снова оказалась заоблачной. Новость о закупках сразу привлекла внимание, ведь другие мировые разработчики вакцин предлагают цены $2, $8,5 и $12 за дозу", – отметила Устинова.

Стоимость одной дозы вакцины от Sinovac Biotech для Украины составит 504 грн, или около $18 на дату заключения контракта. Вакцина производства Serum Institute of India в конце сентября 2020 года обошлась ВОЗ в $3 за дозу, что в пять раз дешевле.

"Однако и здесь проблема: Украина заказала всего 1,9 млн доз. Для полноценной вакцинации каждый человек должен получить по две дозы вакцины, а следовательно, в настоящее время, благодаря жадности министра, на вакцинацию может рассчитывать менее 1 млн украинцев", – подчеркнула народный депутат от "Голоса".

В пресс-службе Министерства здравоохранения LIGA.Life подтвердили, что ГП "Медицинские закупки" вело переговоры о закупке вакцин, и отметили, что для подписания соглашения выбирали ту компанию, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний.

"У нас вся информация по закупкам озвучивается на брифингах министра. И озвучивается та информация, которая может быть объявлена, поскольку во всех переговорных процессах по требованию представителей [компаний-производителей] вакцин есть пункт о неразглашении информации", – сказали в ведомстве.

Вакцину NVX-CoV2373 разработала американская компания Novavax, но производит ее индийская Serum Institute of India. В сентябре в Великобритании, а в декабре в США началась третья стадия испытаний этой вакцины, писала газета The New York Times. Данных об эффективности препарата на третьем этапе исследований пока нет, в начале года их ожидают в Великобритании.

Минздрав Украины заключил контракт о поставках вакцины производства Sinovac Biotech в конце декабря 2020 года. Степанов сообщил, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Руководитель ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов рассказал, что регистрация препарата и эффективность не ниже 70% являются условиями поставки вакцины в Украину. "Если требования не выполняются, деньги возвращаются", – подчеркнул он.

Китайская вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – 50,38%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1,13 млн человек, 837 063 заболевших COVID-19 выздоровели, а 20 376 умерли.