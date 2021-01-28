Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от COVID-19

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах", который позволит применять в Украине вакцины против коронавируса, в первом чтении поддержало 318 нардепов.

Верховная Рада 28 января поддержала в первом чтении законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект поддержало 318 нардепов.

Также Рада сократила срок подготовки законопроекта ко второму чтению, это решение поддержало 312 парламентариев.

"Законопроект направлен на то, чтобы как можно быстрее зарегистрировать в Украине вакцину против COVID-19 и начать масштабную вакцинацию населения. Сегодня ни одна из вакцин против COVID-19 не может быть зарегистрирована в Украине в установленном порядке, потому что по объективным причинам ни у одной из них нет полного регистрационного досье и завершенных третьей и четвертой стадий клинических испытаний", – сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Он заявил, что все вакцины, которые в мире используют против COVID-19, также не имеют полной регистрации, а получили "регистрацию под обязательство".

Радуцкий сообщил, что комитет рекомендует Раде принять законопроект за основу и в целом с учетом предложений, указанных в заключении комитета. После дискуссий в Раде спикер Дмитрий Разумков поставил проект закона на голосование за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 59 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.