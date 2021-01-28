ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от COVID-19

Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах", который позволит применять в Украине вакцины против коронавируса, в первом чтении поддержало 318 нардепов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине пока не начиналась вакцинация
В Украине пока не начиналась вакцинация
Фото: EPA

Верховная Рада 28 января поддержала в первом чтении законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Проект поддержало 318 нардепов. 

Также Рада сократила срок подготовки законопроекта ко второму чтению, это решение поддержало 312 парламентариев.

"Законопроект направлен на то, чтобы как можно быстрее зарегистрировать в Украине вакцину против COVID-19 и начать масштабную вакцинацию населения. Сегодня ни одна из вакцин против COVID-19 не может быть зарегистрирована в Украине в установленном порядке, потому что по объективным причинам ни у одной из них нет полного регистрационного досье и завершенных третьей и четвертой стадий клинических испытаний", – сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Он заявил, что все вакцины, которые в мире используют против COVID-19, также не имеют полной регистрации, а получили "регистрацию под обязательство".

Радуцкий сообщил, что комитет рекомендует Раде принять законопроект за основу и в целом с учетом предложений, указанных в заключении комитета. После дискуссий в Раде спикер Дмитрий Разумков поставил проект закона на голосование за основу с сокращением сроков подготовки ко второму чтению.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 28 января в мире сделали уже более 82,5 млн прививок от коронавируса, кампании стартовали в 59 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, вакцинация, Михаил Радуцкий, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
Умер известный российский актер Болсунов
Умер известный российский актер Болсунов
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Теперь официально". Киркоров заявил о поддержке представительницы Молдовы на "Евровидении 2021"
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
"Так выглядит совершенство". Димопулос похвасталась рельефным телом
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется
  Игорь Суркис рассказал о своей дочке-балерине и как она тренируется G
Дмитрий ГОРДОН
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
Собчак рассказала, кому выгодна пандемия коронавируса
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
"Этот огонь перегорел". Волочкова рассталась с сожителем
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Каннский кинофестиваль перенесли с весны на лето
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS