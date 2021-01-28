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"Расслабились, но еще рановато". Голубовская заявила, что в США обнаружили новый штамм коронавируса, от которого не защищает вакцина

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против новых штаммов COVID-19.

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Голубовская: Люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19
Голубовская: Люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19
Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Новые штаммы коронавируса могут уклоняться от иммунной системы организма человека. Об этом 27 января заявила украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

ока нет четких данных, что британский и бразильский штаммы вызывают более тяжелые формы заболевания, однако Р.1 имеет мутации, которые позволяют ему уклоняться от иммунной системы организма. Это означает, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против него, кроме того, люди могут также повторно заражаться и болеть COVID-19", – заявила она.

Голубовская отметила, что имеющиеся на сегодняшний день вакцины могут не работать против новых штаммов и люди могут повторно заражаться COVID-19.

"Все расслабились, но еще рановато", – подчеркнула она.

Она добавила, что и эксперты ВОЗ заявляют о том, что вакцинация не предотвратит распространение вируса, и имеет больше индивидуальное значение.

https://www.facebook.com/ogolubovska/posts/1768777623282484

По информации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония).  

Washington Post сообщил, что 26 января бразильский штамм COVID-19 подтвердили в США.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 января, США – первые в мире по количеству инфицированных. Сейчас в стране подтверждено более 25,5 млн случаев болезни, умерло от нее 429,1 тыс. человек.

По данным ВОЗ на 26 января 2020 года, в мире 63 вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Проводятся доклинические испытания 173 вакцин.

Теги: США, Украина, ВОЗ, вакцинация, болезнь, Минздрав, Ольга Голубовская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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