Врач-инфекционист Голубовская рассказала, кому не стоит прививаться от COVID-19

Введение вакцины от коронавируса может вызвать проблемы со здоровьем в случае, если в организме образовался высокий уровень антител, считает врач-инфекционист Ольгa Голубовская.

Если человек переболел COVID-19 и в организме образовался высокий уровень антител, его не нужно вакцинировать от коронавируса. Такое мнение выразила врач-инфекционист Ольгa Голубовская в комментарии телеканалу "Украина 24".

"Я категорический противник вакцинации иммунных людей. Если у человека после болезни образовался хороший высокий уровень антител, я категорически против. Потому что на сегодняшний день у нас очень мало данных о безопасности, в том числе для конкретного человека", – считает врач.

У людей, у которых выработалось большое количество антител, прививка может вызвать проблемы со здоровьем.

"У нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. Мы знаем, для коронавирусов характерно такое явление, как антителозависимое усиление [когда вирус после связки с антителами проникает в иммунные клетки инфицируемого организма. – "ГОРДОН"] иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", – предупредила Голубовская.