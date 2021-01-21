В Украине за сутки подтвердили почти 5,6 тыс. новых случаев COVID-19

В Украине за сутки умер 241 пациент с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала эпидемии в Украине провели более 6 млн ПЦР-тестов Фото: EPA

В Украине за сутки подтвердили 5583 случая COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook 21 января.

Среди заболевших 229 медиков и 173 ребенка.

Умер за сутки 241 человек, выздоровел 13 981, госпитализированы 1811 заболевших.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирус подтвердили у 1 177 621 человека, 21 499 пациентов умерло, 914 730 – выздоровело.

За сутки в стране провели 41 597 тестирований (24 504 методом ПЦР и 17 093 методом ИФА). С начала пандемии проведено 6 млн 34 тыс. ПЦР-тестов, добавил Степанов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (595), Запорожской (358), Львовской (337), Харьковской (302) и Днепропетровской (295) областях", - сообщил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.