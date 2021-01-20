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Сергей Щербина
Сергей Щербина

Украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина".


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Народ в Украине забил на тестирование и понимает, что вся государственная борьба с COVID-19 – профанация с самого начала

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Почитал последний опрос "Рейтинга". Тема с COVID-19 скисла.

Если в ноябре 2020 года очень боялся заразиться коронавирусом 31% опрошенных, то сейчас очень боятся 12%. Традиционно выше переживательность за семью и близких, но тоже падение – 67% в ноябре против 46% сейчас. Уровень переживания, само собой, растет с возрастом.

Ожидания от локдаунов тоже, мягко говоря, так себе. В декабре в эффект от локдауна верили 52% против 45% неверующих. Сейчас верят 40%, не верят 55%.

С вакцинацией все тухло, но интересно. Бесплатной вакциной согласны колоться 43%, не согласны – 52%. Аптечной вакциной, если таковая будет, согласны колоться 39%, не согласны – 56%. И вот что интересно: на четыре процентных пункта по сравнению с декабрем выросло количество желающих уколоться платной вакциной и на 12 процентных пунктов упало количество желающих колоться бесплатной вакциной.

За последний пункт – очередную звезду героическому Кабинету Министров, который сорвал вакцинацию и пытается привезти китайскую вакцину.

Первые два пункта – это тоже про них же. Народ жить как-то хочет, забил на тестирование за бешеные деньги и понимает, что вся государственная борьба – профанация с самого начала.

Источник: Serhii Shcherbyna / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, рейтинг, вакцинация, Сергей Щербина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, тестирование
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