Украинцы стали меньше переживать, что заболеют COVID-19 – опрос

Из-за риска заболеть COVID-19 волнуются 39% украинцев. В ноябре прошлого года об этом беспокоились 59% людей, говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг".

Украинцы стали меньше волноваться, что они или их близкие заболеют COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Из-за риска заболеть COVID-19 волнуются 39% опрошенных по сравнению с 59% в ноябре. По поводу того, что заболеть могут их близкие, волнуются 78%, в ноябре таких людей было 87%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Из-за риска заболеть самим чаще всего беспокоятся женщины (46% против 31% мужчин) и люди старше 60 лет (49%, остальные возрастные группы не превышают 45%).

О том, что заболеют их родные, мужчины и женщины волнуются почти в одинаковой степени (75% против 79%). По возрастным категориям также чаще беспокойство проявляют пожилые люди.

Инфографика: ratinggroup.ua

Выборочная совокупность: 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Сроки проведения: 14–16 января 2021 года.