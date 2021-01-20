Украинцы стали меньше переживать, что заболеют COVID-19 – опрос

Украинцы стали меньше волноваться, что они или их близкие заболеют COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Из-за риска заболеть COVID-19 волнуются 39% опрошенных по сравнению с 59% в ноябре. По поводу того, что заболеть могут их близкие, волнуются 78%, в ноябре таких людей было 87%.
Из-за риска заболеть самим чаще всего беспокоятся женщины (46% против 31% мужчин) и люди старше 60 лет (49%, остальные возрастные группы не превышают 45%).
О том, что заболеют их родные, мужчины и женщины волнуются почти в одинаковой степени (75% против 79%). По возрастным категориям также чаще беспокойство проявляют пожилые люди.
Выборочная совокупность: 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Сроки проведения: 14–16 января 2021 года.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 20 января в Украине подтвердили 1,17 млн случаев болезни, умерли 21 258 человек.