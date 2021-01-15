В ВОЗ не уверены, что коронавирус зародился в Ухане

Ученый Всемирной организации здравоохранения Фабиан Леендертц считает, что первый случай заражения человека коронавирусом SARS-CoV-2 может быть не в Ухане и даже не в Китае.

Ученые ВОЗ планируют выяснить, был ли рынок в Ухане точкой, где новый коронавирус впервые перекинулся с животных на людей Фото: depositphotos.com

Всемирная организация здравоохранения не уверена, что китайский Ухань стал местом зарождения COVID-19, однако начинать исследовать его истоки следует именно в этом городе. Об этом 12 января The Guardian рассказал биолог из института Роберта Коха в Германии и член миссии ВОЗ в Ухане Фабиан Леендертц.

Ученый подчеркнул, что целью их миссии не является "тыкать пальцем в Китай, как это делает [президент США Дональд] Трамп". Исследователи ВОЗ хотят своей миссией снизить риски заражения коронавирусом или другими еще неисследованными болезнями.

По словам Леендертца, ученым предстоит выяснить, был ли рынок в Ухане точкой, где новый коронавирус впервые перекинулся с животных на людей, или же заражение там стало первым массовым распространением.

Биолог отметил, что изначальный источник заражения людей может быть в другой части Китая или даже в другой стране. Вместе с тем Леендертц считает Ухань лучшей отправной точкой для исследования происхождения вируса.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые будут расследовать причины пандемии.