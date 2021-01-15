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Венгрия договорилась о покупке китайской вакцины от коронавируса

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что поставки вакцины от COVID-19 в страну по программе ЕС осуществлялись небольшими партиями, по 100 тыс. доз в неделю, поэтому Венгрия ведет переговоры о покупке вакцин с Россией и Китаем.

Компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины на уровне 79,34%
Компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины на уровне 79,34%
Фото: ЕРА

Венгрия станет первой страной Евросоюза, которая купит китайскую вакцину против коронавируса. Об этом 14 января сообщило агентство Reuters.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что поставки вакцины от COVID-19 по программе ЕС осуществлялись медленно, небольшими партиями по 100 тыс. доз в неделю. Из-за этого Венгрия ведет переговоры о покупке вакцин с Россией и Китаем.

Первая партия китайских вакцин компании Sinopharm будет включать до миллиона доз препарата. Поставка из Китая зависит от того, насколько быстро венгерские органы здравоохранения санкционируют использование препарата, отмечает агентство.

Государственная китайская фармацевтическая компания Sinopharm заявила об эффективности своей вакцины от коронавируса на уровне 79,34%. Об этом сообщило агентство Reuters 30 декабря.

В статье The Conversation отмечалось, что в Китае четыре производителя разрабатывают как минимум пять вакцин против COVID-19. Некоторые из них можно хранить в обычных холодильных камерах, что значительно упростит транспортировку.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джонса Хопкинса на 15 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 347 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 11 066 человек, а выздоровело более 220 тыс.

Теги: Китай, Венгрия, переговоры, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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