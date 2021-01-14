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Эрдоган в прямом эфире привился китайской вакциной от коронавируса, которую заказала Украина. Видео

Президент Турции Реджеп Эрдоган получил прививку от коронавирусной инфекции во второй день массовой иммунизации граждан страны. Всего, по его словам, в Турции китайским препаратом CoronaVac вакцинировали уже более 250 тыс. медработников.

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Эрдоган получил прививку в прямом эфире
Эрдоган получил прививку в прямом эфире
Фото: ЕРА

Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 января получил прививку от коронавируса, фото, снятые во время процедуры, он обнародовал в Twitter. 

Эрдоган написал, что c начала вакцинации прививки получили более 250 тыс. медработников.

Он получил укол с вакциной CoronaVac, которую Турция закупила у китайского производителя Sinovac Biotech, сообщила газета Daily Sabah. В страну уже завезли 3 млн доз препарата, пишет издание. Кроме того, как сказал Эрдоган, из Китая поставят в Турцию еще более 30 млн доз вакцины.

Иммунизацию населения от коронавирусной инфекции в Турции начали 13 января. Первую дозу получил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

Процедуру получения прививки президентом Турции транслировали в прямом эфире. 

ВИДЕО
Видео: Haber Global / YouTube

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 °С до +8 °СИндонезия и Турция одобрили препарат для использования.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Поставкой занимается украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Из них Минздрав планирует закупить 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу, для украинцев прививка будет бесплатной. Зарегистрировать препарат в Украине планируют до 5 февраля.

Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые 700 тыс. доз будут распределены среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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