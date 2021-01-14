Бульвар Шоубиз
 
14 января, 2021
 
Новости

Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной

По словам российского продюсера Яны Рудковской, она прививалась от коронавируса не зря.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рудковская сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Рудковская сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V"
Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская, которая ранее вакцинировалась от коронавируса, 14 января в Instagram Stories обнародовала результаты теста на антитела, который был проведен днем ранее. 

"3200. На максимуме. Не зря прививалась", – прокомментировала она публикацию.

Скриншот: rudkovskayaofficial / Instagram Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/rudkovskaya-vakcinirovalas-ot-koronavirusa-1535317.html
Скриншот: rudkovskayaofficial / Instagram

13 января Рудковская заявила, что сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", не уточнив при этом дату вакцинации.

Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально.

В конце декабря стало известно, что российский президент намерен также вакцинироваться. Ранее сообщалось, что он не может быть добровольцем при испытании вакцины.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

В материале "Медузы" от 22 декабря сообщается, что россияне, сделавшие прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", жалуются на побочные эффекты.

От коронавируса уже вакцинировались российская телеведущая Тина Канделаки, певица Алена Апина, продюсер Максим Фадеев.

Российский певец Сергей Шнуров, его коллега Лолита Милявская и актриса Мария Шукшина заявили, что не намерены вакцинироваться.

Теги: Россия, вакцинация, Яна Рудковская, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
  Илларионов: Свобода слова – фундамент свободного общества, и США знают это лучше всего
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Трамп загнал себя в тот же угол, что и Путин
Елена ПОСКАННАЯ
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
  Уткин: Уровень российского чемпионата по футболу опускается. Потому что страна беднеет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
Леди Гага споет гимн США, а Лопес выступит с концертным номером. Названы имена артистов, которые примут участие в концерте после инаугурации Байдена
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
  "Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться". Пэлтроу заявила о завершении кинокарьеры
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
"Я о нем ничего плохого не говорила". Экс-домработница Киркорова после заявления об увольнении отказалась отвечать на вопросы об артисте
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
Aprize Music Awards объявила лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
"Эта штука резко уменьшилась". Онкобольной 71-летний Бриджес после КТ рассказал об улучшении состояния
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Джамала заявила о начале похудения и показала, о какой фигуре мечтает
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Дочь Маккартни снимет документальный фильм о лондонской студии Abbey Road, где записывались The Beatles
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
Брюнетка Ани Лорак с помощью парика превратилась в блондинку. Фото
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
  Michelle Andrade высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
"Картинка на заставку". Жена Мonatik показала фигуру в купальнике
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
Муж и мать Мозговой заразились коронавирусом
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
"Оп! А вы уже готовы!" Потап рассказал, как подготовиться к приятностям
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS