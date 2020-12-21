"У нас даже собаки работают". Рудковская ответила хейтерам на обвинения сына в мажорстве

Российский продюсер Яна Рудковская отреагировала на комментарии хейтеров, назвавших ее шестилетнего сына Александра Плющенко мажором.

В январе сыну Рудковской Александру исполнится семь лет Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская 19 декабря в Instagram разместила видео, на котором запечатлен ее шестилетний сын Александр Плющенко во время тренировки на катке.

"Импровизация Саши Плющенко. Уже практически без сил, но с какими эмоциями", – подписала она ролик.

"Очередной мажорчик", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

Рудковская в ответ заявила, что в ее семье мажоров нет.

"Мажорчик, который пашет по шесть часов каждый день! И зарабатывает деньги с пеленок! У нас нет в семье мажоров! У нас даже собаки работают", – ответила Рудковская.

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Александр Плющенко родился 6 января 2013 года в семье российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

У него есть младший брат Арсений, который появился в семье в сентябре 2020 года.

У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.

У Рудковской от предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.