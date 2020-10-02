Бульвар Шоубиз
 
02 октября, 2020
 
Новости

"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына

Российский продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко разместили в сети серию снимков, на которых запечатлены с новорожденным сыном Арсением Плющенко.

Рудковская и Плющенко во второй раз стали родителями
Рудковская и Плющенко во второй раз стали родителями
Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская и ее супруг фигурист Евгений Плющенко во второй раз стали родителями – у пары 25 сентября родился сын Арсений. Об этом супруги сообщили 1 октября на своих страницах в Instagram. 

"Арсений Евгеньевич Плющенко 25.09.2020", – подписал снимки с новорожденным сыном отец. 

"Теперь у меня четыре сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко", – сообщила новость о пополнении в семье Рудковская.

В  следующей публикации, на которой запечатлено знакомство старшего сына Рудковской и Плющенко Александра с младшим братом, продюсер добавила, что на все вопросы ответит позже. 

"Забрали сегодня наше счастье домой! Мы под большим впечатлением и всем ответим позже", – написала Рудковская.

Новость о пополнении в семье Рудковской и Плющенко стала неожиданностью для их коллег из российского шоу-бизнеса. 

"Вот это да! Ничего себе – новость. Поздравляю с таким счастьем", – отреагировала проживающая в России украинская певица Loboda.

"Что? Вау! Счастлива за вас с Женей", – поздравила супругов российская артистка Ольга Бузова. 

"А кто рожал? Откуда этот малыш ? Не пойму", – интересуются пользователи сети. 

Евгений Плющенко и Яна Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр,

У Плющенко также есть  сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года. 

У Рудковской от предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской. 

Теги: Евгений Плющенко, дети, беременность, Яна Рудковская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
  "Шоу ужасов, напугавшее Америку". Как США отреагировали на дебаты Трампа и Байдена. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
  Верещук: Близок тот час, когда президент должен будет выбрать между народом и долбодятлами
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Записки бывшего подполковника КГБ: Как мы ловили шпионов вокруг шахматной доски
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
"Знакомьтесь – Арсений Плющенко". Рудковская и Плющенко показали новорожденного сына
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Ники Минаж родила первенца – СМИ
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
Михалок: Накупил детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
  В новом рекламном видео Сааба модели дефилируют под музыку "ДахаБраха". Видео
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
"Стоять – бояться". Могилевская намекнула, что занялась боксом
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Jerry Heil позировала в ванной в образе полуобнаженной русалки
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Решетник: Я снова не иду в политику. Приглашали, уговаривали
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Тина Кароль: Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я
Барских стал дизайнером
Барских стал дизайнером
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Пугачева: Счастлив лишь тот, с кем рядом Максимка идет. Понятно?
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Кухар назвала фаворитов последнего эфира "Танцев со звездами"
Арбенина показала обложку своей новой книги
Арбенина показала обложку своей новой книги
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
Миронова впервые показала лицо годовалого сына
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"С тестами беда. Даже за деньги нужно ждать свободное место". Саливанчук заразилась коронавирусом
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
"Ты со мной, а я без тебя". Ефросинина показала детские фото с родителями
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS