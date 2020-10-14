Рудковская обнародовала фото новорожденного сына

Российский продюсер Яна Рудковская разместила в сети фото своего новорожденного сына Арсения в объятиях его старшего брата, семилетнего Александра.

Появление младшего сына в семье Рудковской и Плющенко стало неожиданностью для звезд российского шоу-бизнеса Фото: rudkovskayaofficial / Instagram

Российский продюсер Яна Рудковская 13 октября в Instagram опубликовала фото своих сыновей – семилетнего Александра и новорожденного Арсения.

На фото Арсений запечатлен в объятиях Александра.

"Нянчимся. На кого наш Арсений похож?" – подписала она фото.

Рудковская вышла замуж за российского фигуриста Евгения Плющенко 12 сентября 2009 года. 6 января 2013 года у пары родился сын Александр.

У Плющенко также есть сын Егор (2006) от первой жены Марии Ермак. Супруги развелись в феврале 2008 года.

У Рудковской от предыдущего брака с российским миллиардером Виктором Батуриным есть два сына – Андрей (2001) и Николай (2002). Андрей – приемный сын Рудковской.

О том, что у них 25 сентября 2020 года родился сын Арсений, супруги сообщили 1 октября. Для подписчиков и звезд российского шоу-бизнеса эта новость стала неожиданностью.