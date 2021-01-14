Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань

Делегация международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.
"Международная группа из 13 ученых, изучающих происхождение вируса, вызывающего COVID-19, сегодня прибыла в Ухань (Китай)", – говорится в сообщении.
Ученые приступят к работе сразу же после двухнедельного карантина, который проходят путешественники из-за границы.
The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #COVID19 arrived in Wuhan, #China, today.— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021
The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers.
США обвиняли Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.
Это не первый визит экспертов ВОЗ в Китай. В июле 2020 года сотрудники миссии вместе с китайскими коллегами должны были подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника SARS-CoV-2.
Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". В мае прошлого года он говорил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 14 января превысило 92,4 млн, из них более 51 млн вылечились, а более 1,98 млн умерли.
За сутки в Китае официально зафиксировано 138 новых случаев COVID-19, 36 пациентов выписали из больниц после выздоровления. Впервые за восемь месяцев в Китае снова зарегистрировали смерть от COVID-19.