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Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 13 международных экспертов ВОЗ 14 января прибыли в Ухань (Китай).

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Пандемия коронавируса началась в Китае
Пандемия коронавируса началась в Китае
Фото: EPA

Делегация международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.

"Международная группа из 13 ученых, изучающих происхождение вируса, вызывающего COVID-19, сегодня прибыла в Ухань (Китай)", – говорится в сообщении.

Ученые приступят к работе сразу же после двухнедельного карантина, который проходят путешественники из-за границы.

США обвиняли Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Это не первый визит экспертов ВОЗ в Китай. В июле 2020 года сотрудники миссии вместе с китайскими коллегами должны были подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника SARS-CoV-2.

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". В мае прошлого года он говорил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 14 января превысило 92,4 млн, из них более 51 млн вылечились, а более 1,98 млн умерли.

За сутки в Китае официально зафиксировано 138 новых случаев COVID-19, 36 пациентов выписали из больниц после выздоровления. Впервые за восемь месяцев в Китае снова зарегистрировали смерть от COVID-19.

Теги: США, Китай, эпидемия, ВОЗ, миссия, Всемирная организация здравоохранения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, Хубэй, пандемия, коронавирус
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