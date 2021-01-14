Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что 13 международных экспертов ВОЗ 14 января прибыли в Ухань (Китай).

Делегация международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, прибыла в Китай. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.

"Международная группа из 13 ученых, изучающих происхождение вируса, вызывающего COVID-19, сегодня прибыла в Ухань (Китай)", – говорится в сообщении.

Ученые приступят к работе сразу же после двухнедельного карантина, который проходят путешественники из-за границы.

The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #COVID19 arrived in Wuhan, #China, today.



The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers. — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021

США обвиняли Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Это не первый визит экспертов ВОЗ в Китай. В июле 2020 года сотрудники миссии вместе с китайскими коллегами должны были подготовить научные планы по выявлению зоонотического источника SARS-CoV-2.