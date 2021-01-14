В Китае официально сообщили о первой смерти от коронавируса за восемь месяцев

За сутки в Китае официально зафиксировано 138 новых случаев COVID-19, 36 пациентов выписали из больниц после выздоровления.

В Китае 13 января официально подтвердили один случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Как отмечает CNA, это первое официальное сообщение о смерти от коронавируса в Китае за восемь месяцев.

За сутки в стране официально зафиксировано 138 новых случаев COVID-19, 36 пациентов выписали из больниц после выздоровления.

Всего в Китае подтвердили 87 844 случая COVID-19, умерли 4635 человек, 82 324 пациента выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 14 января превысило 92,4 млн, из них более 501 млн вылечились, а почти 1,98 млн умерли.