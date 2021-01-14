В Польше планируют до апреля вакцинировать от коронавируса 3 млн человек

План вакцинации в Польше предусматривает, что до конца первого квартала в страну доставят более 6 млн доз вакцины фирм Pfizer и Moderna, сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Польша до конца первого квартала 2020 года планирует сделать первую прививку против коронавируса (вакцина вводится в два этапа) 3 млн человек. Об этом 13 января заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщает пресс-служба правительства.

Обнародованный Дворчиком план вакцинации предусматривает, что до конца первого квартала в Польшу доставят более 6 млн доз вакцины фирм Pfizer и Moderna. Первую прививку до апреля планируют сделать 3 млн человек, вторую – 2,4 млн. Таким образом, до 4 апреля в стране намерены ввести 5,4 млн доз вакцины.

Согласно плану, с 15 января в стране каждый, кому исполнилось 18 лет, может подать заявку на вакцинацию онлайн. После получения письма с направлением на вакцинацию человек должен ждать, когда начнется регистрация для его возрастной или профессиональной группы и тогда сможет записаться на конкретную дату.

С 15 января на прививку смогут зарегистрироваться те, кому исполнилось 80 лет, а с 22 января – те, кому есть 70 лет. Их начнут прививать 25 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Польше, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 1,4 млн человек, 32 тыс. заболевших умерли, а 1,1 млн выздоровели.

Польша начала вакцинацию от коронавируса 27 декабря, сообщал RFM24. Cогласно плану, сначала планировали делать прививки медикам и работникам социальных служб. Затем прививки должны получить люди в возрасте от 60 лет, а также военнослужащие. На следующем этапе вакцинировать должны учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта и чиновников, которые вовлечены в борьбу с пандемией.