Скандал в Польше: знаменитые актеры и политики получили вакцину вне очереди. Двоих чиновников уволили

В Польше уволили двух должностных лиц за вакцинацию знаменитостей вне очереди. Национальный фонд здравоохранения проводит шесть проверок.

В медицинском центре пояснили, что вакцину предлагали людям вне очереди якобы из опасений, что не успеют вовремя использовать ее в праздничный период Фото: EPA

В Польше ряд известных деятелей культуры и политики получили прививки от COVID-19 вне очереди. В результате скандала уволили двух должностных лиц Варшавского медицинского университета, который проводил вакцинацию, сообщает польское издание RMF 24.

Должностей лишились канцлер университета Малгожата Рейник и руководитель подчиненного университету медицинского центра Ева Тжепал.

Программа вакцинации от COVID-19 в Польше началась 27 декабря. Польша получила более 300 тыс. доз вакцины.

Cогласно плану, сначала планировали делать прививки медикам и работникам социальных служб. Затем прививки должны получить люди в возрасте от 60 лет, а также военнослужащие. На следующем этапе вакцинировать должны учителей, работников критической инфраструктуры, общественного транспорта и чиновников, которые вовлечены в борьбу с пандемией.

Однако в первые дни вакцинации прививки получили некоторые знаменитости, сообщает RMF 24. Это, в частности, актеры Кристина Янда, Мария Северин, Виктор Зборовский, Михал Байор, Радослав Пазура, сатирик Кшиштоф Матерна, программный директор TVN Эдвард Мищак, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер и его жена. Они признали, что получили первую дозу вакцины.

Национальный фонд здравоохранения проводит сразу шесть проверок соблюдения правил вакцинации, сообщила 7 января его пресс-секретарь Сильвия Вонджик. Это касается также и клинического центра Варшавского медицинского университета.

Результаты внутреннего расследования созданной университетом комиссии опубликованы на сайте вуза. Комиссия установила, что вакцину предложили некоторым людям вне очереди якобы из-за опасений, что не все дозы будут использованы вовремя в праздничный период.

В результате исследования комиссия выяснила, что вакцинация проводилась в сжатые сроки в период Рождества и Нового года, хотя в соответствии с первоначальными договоренностями с Национальным фондом здравоохранения она должна была начаться только 4 января. Однако 29 декабря 2020 года медицинский центр получил первые 75 доз, а 30 декабря 2020 года еще 375 доз, которые должны были быть использованы до конца года, поскольку были доставлены размороженными. Поэтому было решено сделать прививки людям не из списков первой очередности, из-за опасений, что не удастся полностью использовать все дозы вакцины.

По мнению комиссии, это произошло из-за того, что медицинский центр не провел должным образом информационную кампанию в сообществе университета и среди сотрудников клинических больниц. "Комиссия четко заявляет, что в медицинском центре была плохая организация вакцинации. Комиссия также отмечает, что люди, которым предложили вакцину, не были должным образом отобраны", – сказано в сообщении.

Заместитель главы минздрава Польши Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio 24 заявил, что в стране не было и нет дополнительных доз вакцин для людей, которые не входят в группу риска. Он опроверг информацию о рекламной кампании вакцинации с помощью культурных деятелей.

Краска добавил, что для того, чтобы не тратить открытые ампулы с вакциной, в настоящее время разрешается, кроме медиков, делать прививки также работникам домов опеки, санстанций, а также пациентам медучреждений и близким родственникам медиков.

Ректор университета Збигнев Гационг в обращении, опубликованном на сайте учебного заведения, принес извинения за нарушения, допущенные в организации вакцинации.

На сайте отмечается, что всего на 8 января в отделениях, относящихся к Варшавскому медуниверситету, вакцинировали 3150 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 в группах риска.

В Польше, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, из них более 30 тыс. умерли, а 1,1 млн выздоровели. В стране от COVID-19 уже вакцинировали более 177 тыс. человек, сообщил минздрав Польши 7 января (население республики – около 38 млн).